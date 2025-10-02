Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Λ. Αθηνών και Πειραιάς

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τους οδηγούς να χρειάζονται μεγάλη υπομονή. Στον Κηφισό, οι καθυστερήσεις είναι έντονες στο ρεύμα ανόδου από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τη λεωφόρο Αθηνών στο Αιγάλεω, αλλά και στο ύψος της Λυκόβρυσης. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια εκτείνεται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/wsvBlARgjH — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 2, 2025

Στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού, ενώ στη λεωφόρο Συγγρού η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη από τον Νέο Κόσμο έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, ενώ στο λιμάνι του Πειραιά η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη περιμετρικά των δρόμων που οδηγούν σε αυτό.

Τέλος, στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας