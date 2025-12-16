Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Που αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται σε κεντρικούς άξονες της Αττικής σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με την κίνηση να φτάνει κόκκινο στον Κηφισό.

Αυξημένη και σήμερα Τρίτη (16/12), η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Η αναμονή όσων κινούνται προς τον Σκαραμαγκά αγγίζει τα 2 χλμ. και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οδηγών και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας προς την Καποδιστρίου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού, και στο δεξιόστροφο του λιμανιού Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.

