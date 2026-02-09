Kίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και κεντρικές λεωφόροι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές λεωφόρους της πόλης.
Ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού.
Παράλληλα, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται καθυστερήσεις:
- Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
- Προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
- Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης η λεωφόρος Μεσογείων, η Κηφισιάς, η βασιλίσσης Σοφίας, η βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Συγγρού στην άνοδο προς κέντρο από το ύψος του Αγίου Σώστη και η Πειραιώς κοντά στην Ομόνοια.
Τμηματικά αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν η λεωφόρος Ποσειδώνος, η Βουλιαγμένης, η περιφερειακή Υμηττού και κεντρικές οδοί στον Πειραιά.
Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας:
