Kίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και κεντρικές λεωφόροι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές λεωφόρους της πόλης.

Ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται καθυστερήσεις:

Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/AxIVndjAsI — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 9, 2026

Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης η λεωφόρος Μεσογείων, η Κηφισιάς, η βασιλίσσης Σοφίας, η βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Συγγρού στην άνοδο προς κέντρο από το ύψος του Αγίου Σώστη και η Πειραιώς κοντά στην Ομόνοια.

Τμηματικά αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν η λεωφόρος Ποσειδώνος, η Βουλιαγμένης, η περιφερειακή Υμηττού και κεντρικές οδοί στον Πειραιά.

Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας: