Kίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και κεντρικές λεωφόροι - Πού καταγράφονται προβλήματα

Πρωινό Δευτέρας με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας να βρίσκεται στο «κόκκινο». Σε ποιες περιοχές καταγράφονται προβλήματα.

Κίνηση-Αθήνα
Κίνηση στους δρόμους | Eurokinissi
Προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές λεωφόρους της πόλης.

Ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται καθυστερήσεις:

  • Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
  • Προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
  • Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης η λεωφόρος Μεσογείων, η Κηφισιάς, η βασιλίσσης Σοφίας, η βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Συγγρού στην άνοδο προς κέντρο από το ύψος του Αγίου Σώστη και η Πειραιώς κοντά στην Ομόνοια.

Τμηματικά αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν η λεωφόρος Ποσειδώνος, η Βουλιαγμένης, η περιφερειακή Υμηττού και κεντρικές οδοί στον Πειραιά

Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας:

χάρτης

 

ΕΛΛΑΔΑ