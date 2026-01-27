Στο «κόκκινο» είναι πάλι η κίνηση στους δρόμους, με τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την κυκλοφορία που δίνει η ΕΛΑΣ, αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας, αλλά και πολλά σημεία του κέντρου, όπως Αλεξάνδρας, Συγγρού, Σταδίου.
Αναλυτικά, τα σημεία όπου είναι ιδαίτερα αυξημένη η κίνηση είναι τα εξής:
- Λ. Κηφισού (από παραλιακή εως Αθηνών,άνοδος)
- Λ. Κηφισού (από Αθηνών έως παραλιακή-κάθοδος)
- Πέτρου Ράλλη
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Σταδίου
- Αχιλλέως /Μάρνη
- Λ. Γαλατσίου
- Λ. Κύμης
- Λ. Βουλιαγμένης
- Λ. Ηλιουπόλεως
- Λ. Θησέως (Καλλιθέα)
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)
- Αττική οδός
- Λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά
Όσον αφορά στην ίδια την Αττική Οδό, ενημερώνει πως υπάρχουν καθυστερήσεις στα εξής σημεία:
- Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
- Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
