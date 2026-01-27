Στο «κόκκινο» είναι πάλι η κίνηση στους δρόμους, με τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την κυκλοφορία που δίνει η ΕΛΑΣ, αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας, αλλά και πολλά σημεία του κέντρου, όπως Αλεξάνδρας, Συγγρού, Σταδίου.

Αναλυτικά, τα σημεία όπου είναι ιδαίτερα αυξημένη η κίνηση είναι τα εξής:

Λ. Κηφισού (από παραλιακή εως Αθηνών,άνοδος)

Λ. Κηφισού (από Αθηνών έως παραλιακή-κάθοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Αχιλλέως /Μάρνη

Λ. Γαλατσίου

Λ. Κύμης

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ηλιουπόλεως

Λ. Θησέως (Καλλιθέα)

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική οδός

Λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Όσον αφορά στην ίδια την Αττική Οδό, ενημερώνει πως υπάρχουν καθυστερήσεις στα εξής σημεία:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/PfF5u4YJPV — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 27, 2026