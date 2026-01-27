Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» πάλι η κυκλοφορία - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Κηφισό

Αντιμέτωποι με πολλές καθυστερήσεις οι οδηγοί καθώς είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους, για άλλη μία ημέρα.

Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | Φωτ. Αρχείου: EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στο «κόκκινο» είναι πάλι η κίνηση στους δρόμους, με τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την κυκλοφορία που δίνει η ΕΛΑΣ, αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας, αλλά και πολλά σημεία του κέντρου, όπως Αλεξάνδρας, Συγγρού, Σταδίου.

Αναλυτικά, τα σημεία όπου είναι ιδαίτερα αυξημένη η κίνηση είναι τα εξής:

  • Λ. Κηφισού (από παραλιακή εως Αθηνών,άνοδος)                
  • Λ. Κηφισού (από Αθηνών έως παραλιακή-κάθοδος)
  • Πέτρου Ράλλη
  • Αλεξάνδρας                
  • Μεσογείων                
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )                
  • Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)Λ. Κηφισίας (άνοδος)                
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)                
  • Βασ. Κωνσταντίνου                
  • Καλλιρρόης                
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Σταδίου
  • Αχιλλέως /Μάρνη                
  • Λ. Γαλατσίου                                
  • Λ. Κύμης
  • Λ. Βουλιαγμένης                
  • Λ. Ηλιουπόλεως                
  • Λ. Θησέως (Καλλιθέα)
  • Λιμάνι Πειραιά
  • Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)
  • Αττική οδός
  • Λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά
Κίνηση στους δρόμους (07:55)
Όσον αφορά στην ίδια την Αττική Οδό, ενημερώνει πως υπάρχουν καθυστερήσεις στα εξής σημεία:

  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
  • Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

