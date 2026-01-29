Κίνηση στους δρόμους: Συμφόρηση στον Κηφισό και ουρές χιλιομέτρων

Μενού

Δύσκολη ημέρα η σημερινή για την κίνηση στους δρόμους με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται στις περισσότερες κεντρικές λεωφόρους.

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Πέμπτης (29/01) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται.

Στον Κηφισό, στην κάθοδο, η κίνηση ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι και μετά το Αιγάλεω. Στην άνοδο χαμηλές ταχύτητες από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Κίνηση στην Κηφισίας, Μεσογείων, στην Κατεχάση και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις:

  • Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Πεντέλης.
  • Προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.
  • Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

 

