Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Σε ποιες περιοχές καταγράφονται προβλήματα

Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφεται από το πρωί της Παρασκευής, η οποία ωστόσο εστιάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της Λένορμαν έως το ύψος της λεωφόρου Αγίων Αναργύρων.

Παράλληλα, τμήματα της Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, τμήματα της Βασιλίσσης Σοφίας, τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Πειραιώς σε διάφορα σημεία της, καταγράφουν αυξημένη κίνηση.

Στον Πειραιά, προβλήματα καταγράφονται στη Δημητρίου Γούναρη, στην Αθηνών και στην Ακτή Ποσειδώνος.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χάρτης δείχνει αναλυτικά πού καταγράφονται προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής: