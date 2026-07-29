Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου καταγράφεται έντονη συμφόρηση στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τα Σεπόλια, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στους άξονες της Συγγρού, της Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και της Καλλιρρόης.

Αντίθετα, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη στην Αττική Οδό και στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται κατά κύριο λόγο χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.



Κίνηση στους δρόμους

Τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29.07.2026) στην Αττική Οδό στο ύψος της Κύμης προς το Αεροδρόμιο, όταν συγκρούστηκαν αυτοκίνητα στις αριστερές λωρίδες δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις, με τα οχήματα να απομακρύνονται στη συνέχεια.

Αυτή την ώρα στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15'-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5'-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5'-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15'-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5'-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5'-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/VFUN86Ttuk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 29, 2026