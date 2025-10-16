Κίνηση στους δρόμους: Xάος από την Παραλιακή έως την Αττική Οδό - Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Η σημερινή εικόνα της κίνησης στους δρόμους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με αυξημένη κίνηση σε πολλούς βασικούς άξονες. Από την Παραλιακή μέχρι και την Αττική Οδό, οι οδηγοί συναντούν συνεχείς καθυστερήσεις, ενώ η Θηβών παραμένει κατακόκκινη σε όλο της το μήκος, δημιουργώντας σημαντική ταλαιπωρία.

Στο ίδιο μοτίβο και ο Κηφισσός, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα.

Η κατάσταση στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο είναι πιεσμένη, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20΄-25΄ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Ηρακλείου. Επιπλέον, στην έξοδο προς Λαμία οι οδηγοί χρειάζονται 15΄-20΄ παραπάνω χρόνο, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη ροή.

Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται στα 15΄-20΄ από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με την κίνηση να παραμένει αυξημένη και σε άλλα σημεία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3uW5R6iP3j — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Η κυκλοφορία σήμερα χαρακτηρίζεται από έντονη συμφόρηση, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το κέντρο με τα προάστια και την Αττική Οδό.