Κίνηση στους δρόμους: Xάος από την Παραλιακή έως την Αττική Οδό - Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Καθυστερήσεις σε Θηβών, Κηφισσό και Αττική Οδό με πολλές καθυστερήσεις.

Η σημερινή εικόνα της κίνησης στους δρόμους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με αυξημένη κίνηση σε πολλούς βασικούς άξονες. Από την Παραλιακή μέχρι και την Αττική Οδό, οι οδηγοί συναντούν συνεχείς καθυστερήσεις, ενώ η Θηβών παραμένει κατακόκκινη σε όλο της το μήκος, δημιουργώντας σημαντική ταλαιπωρία.

Στο ίδιο μοτίβο και ο Κηφισσός, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα.

Η κατάσταση στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο είναι πιεσμένη, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20΄-25΄ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Ηρακλείου. Επιπλέον, στην έξοδο προς Λαμία οι οδηγοί χρειάζονται 15΄-20΄ παραπάνω χρόνο, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη ροή.

Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται στα 15΄-20΄ από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με την κίνηση να παραμένει αυξημένη και σε άλλα σημεία.

Η κυκλοφορία σήμερα χαρακτηρίζεται από έντονη συμφόρηση, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το κέντρο με τα προάστια και την Αττική Οδό. 

