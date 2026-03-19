Η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα είναι τέτοια, που ίσως θα ήταν προτιμότερο να ενημερωθούν οι οδηγοί για το ποιοι δρόμοι δεν είναι μποτιλιαρισμένοι, απ΄ότι το αντίθετο.

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό της τροχαίας, η κίνηση είναι στο «κόκκινο» σε όλους τους γνωστούς «ενόχους», αλλά και πολλά άλλα σημεία του λεκατοπεδίου.

Ειδικότερα, μπλοκαρισμένος είναι ο Κηφισός, η Μεσογείων, η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας αλλά και η Κηφισίας.

Πολλές καθυστερήσεις και σε κεντρικά σημεία, όπως στη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και Λεωφόρου Συγγρού και τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση υπάρχει στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιού

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Συγγρού (κάθοδο

Βασ. Αμαλίας

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Αττική Οδός

Λ. Σχιστού

Κίνηση στους δρόμους (19/03 - 09:40)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/aCAAZ90tKp — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 19, 2026