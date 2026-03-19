Η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα είναι τέτοια, που ίσως θα ήταν προτιμότερο να ενημερωθούν οι οδηγοί για το ποιοι δρόμοι δεν είναι μποτιλιαρισμένοι, απ΄ότι το αντίθετο.
Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό της τροχαίας, η κίνηση είναι στο «κόκκινο» σε όλους τους γνωστούς «ενόχους», αλλά και πολλά άλλα σημεία του λεκατοπεδίου.
Ειδικότερα, μπλοκαρισμένος είναι ο Κηφισός, η Μεσογείων, η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας αλλά και η Κηφισίας.
Πολλές καθυστερήσεις και σε κεντρικά σημεία, όπως στη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και Λεωφόρου Συγγρού και τη Λεωφόρο Αμαλίας.
Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση υπάρχει στα εξής σημεία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Πέτρου Ράλλη
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιού
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λ. Συγγρού (κάθοδο
- Βασ. Αμαλίας
- Λ. Ηλιουπόλεως
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)
- Βάρης-Κορωπίου
- Αττική Οδός
- Λ. Σχιστού
Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Αναλυτικά:
- Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
