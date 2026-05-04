Αυξημένη, για άλλη μία μέρα, είναι η κίνηση στους δρόμους, με κεντρικά σημεία να παραμένουν απροσπέλαστα.

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό της Τροχαίας, αυτή την ώρα επικρατεί κομφούζιο σε όλους τους γνωστούς υπόπτους: Κηφισίας, Κηφισό, Μεσογείων και Κατεχάκη.

Αναλυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) Λ. Κηφισού (-κάθοδος) Λ. Κηφισίας (άνοδος) Λ. Κηφισίας (κάθοδος) Βασ. Σοφίας (άνοδος) Βασ. Σοφίας (κάθοδος) Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) Βασ. Κωνσταντίνου Λ. Συγγρού (άνοδος) Λιμάνι Πειραιά Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) Λ.Σχιστού

Κίνηση στους δρόμους (03/05 - 08:20)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10'-15΄ στις εξόδους για Λαμία.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 4, 2026