Αυξημένη, για άλλη μία μέρα, είναι η κίνηση στους δρόμους, με κεντρικά σημεία να παραμένουν απροσπέλαστα.
Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό της Τροχαίας, αυτή την ώρα επικρατεί κομφούζιο σε όλους τους γνωστούς υπόπτους: Κηφισίας, Κηφισό, Μεσογείων και Κατεχάκη.
Αναλυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)
- Λ.Σχιστού
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10'-15΄ στις εξόδους για Λαμία.
