Μενού

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστοι δρόμοι για άλλο ένα πρωινό - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Η κίνηση στους δρόμους, για άλλο ένα πρωινό, είναι εφιαλτική, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με πολύ υπομονή. Τα σημεία που είναι φρακαρισμένα.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στον Κηφισό
Κίνηση στον Κηφισό | Intime
  • Α-
  • Α+

Αυξημένη, για άλλη μία μέρα, είναι η κίνηση στους δρόμους, με κεντρικά σημεία να παραμένουν απροσπέλαστα. 

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό της Τροχαίας, αυτή την ώρα επικρατεί κομφούζιο σε όλους τους γνωστούς υπόπτους: Κηφισίας, Κηφισό, Μεσογείων και Κατεχάκη.

Αναλυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

  1. Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  2. Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)                
  3. Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  4. Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
  5. Λ. Κηφισίας (άνοδος)                
  6. Λ. Κηφισίας (κάθοδος)                
  7. Βασ. Σοφίας (άνοδος)                
  8. Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  9. Αλεξάνδρας                
  10. Μεσογείων                
  11. Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )                
  12. Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
  13. Βασ. Κωνσταντίνου
  14. Λ. Συγγρού (άνοδος)
  15. Λιμάνι Πειραιά                
  16. Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)                
  17. Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)
  18. Λ.Σχιστού
Κίνηση στους δρόμους (03/05 - 08:20)
Κίνηση στους δρόμους (03/05 - 08:20)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση: 

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10'-15΄ στις εξόδους για Λαμία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ