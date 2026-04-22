Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Ουρά χιλιομέτρων από το Μοσχάτο έως την Κηφισιά

Ακόμα μια μέρα «βουτηγμένη» στην κίνηση βιώνουν οι οδηγοί της Αθήνας καθώς στο «κόκκινο» είναι κεντρικοί δρόμοι της πόλης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, με το μεγαλύτερο ζήτημα να σημειώνεται στο ρεύμα προς Λαμία, όπου οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και εκτείνονται ασταμάτητα μέχρι τη Λυκόβρυση και την Κηφισιά.

Η κατάσταση είναι δύσκολη και στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλο μέρος της διαδρομής.

Επιπλέον, προβλήματα και αισθητό μποτιλιάρισμα φαίνεται να έχει και η Αττική Οδός, στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης και η περιοχή γύρω από του Ζωγράφου. Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας.