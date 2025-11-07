Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Οι κεντρικές λεωφόροι που είναι στο «κόκκινο»

Αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να εντοπίζεται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και προς τα ΚΤΕΛ. Αντίστοιχα, καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας κατά τόπους, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Κατεχάκη. Στην παραλιακή λεωφόρο, προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Καλαμάκι έως τον Φάρο Αλίμου.
Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις, της τάξης των 5 έως 10 λεπτών, καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
