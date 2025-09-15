Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση τώρα στους μεγαλύτερους κόμβους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα για ακόμη μία ημέρα να παρατηρούνται στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αθηνών και κατά διαστήματα στη Μεσογείων και στην Κηφισίας.

Όπως αποτυπώνεται από τον σχετικό δορυφορικό χάρτη, μποτιλιάρισμα έχει στην άνοδο του Κηφισού, από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και, κατά διαστήματα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, από τη σχετική ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, γίνεται γνωστό πως υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: «20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία».

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Κηφισιάς με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Χίλτον. Με δυσκολίες και η Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο