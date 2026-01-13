Κυκλοφορικό κομφούζιο επικρατεί, για άλλη μία ημέρα, στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να έχουν «κολλήσει» σε σημεία που δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη.

Για άλλη μία ημέρα, ανυπόφορη είναι η κατάσταση σε δρόμους όπως η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας αλλά και Κηφισίας και Συγγρού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας (08:25), ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Κίνηση στους δρόμους (08:50)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις, παράλληλα, υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

