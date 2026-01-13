Κυκλοφορικό κομφούζιο επικρατεί, για άλλη μία ημέρα, στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να έχουν «κολλήσει» σε σημεία που δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη.
Για άλλη μία ημέρα, ανυπόφορη είναι η κατάσταση σε δρόμους όπως η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας αλλά και Κηφισίας και Συγγρού.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας (08:25), ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις, παράλληλα, υπάρχουν και στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
