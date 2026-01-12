Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλίζονται με υπομονή, για άλλη μία ημέρα.
Μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, η κίνηση επέστρεψε στα «φυσιολογικά» της επίπεδα και πολλοί βασικοί οδικοί άξονες μοιάζουν με πάρκινγκ.
Η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας - άνοδος και κάθοδος - αλλά και Αλεξάνδρας και Μεσογείων, είναι μεταξύ των σημείων όπου καταγράφεται κομφούζιο.
Αναλυτικά πού υπάρχει κίνηση
Ειδικότερα, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τροχαίας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Επιπλέον, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.
Αναλυτικά και όπως ενημερώνει η πηγή:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’- 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας
- Περιφ. Υμηττού 20'-25' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.
- Στον «πάγο» η χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Η πρόβλεψη για Αττική
- Το προσωπικό δράμα του βασιλιά της κωμωδίας - Το τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή του Διονύση Παπαγιαννόπουλου
- Σε «τεντωμένο σχοινί» η σχέση Open – Μαλέσκου: Η κίνησή της που δεν άρεσε και τα χαμηλά νούμερα
- Το Twitter έκανε πάρτι με την πρεμιέρα του Survivor: Οι «φέτες» του Gio Kay και ο «αρχηγός» Σήφακας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.