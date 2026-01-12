Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλίζονται με υπομονή, για άλλη μία ημέρα.

Μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, η κίνηση επέστρεψε στα «φυσιολογικά» της επίπεδα και πολλοί βασικοί οδικοί άξονες μοιάζουν με πάρκινγκ.

Η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας - άνοδος και κάθοδος - αλλά και Αλεξάνδρας και Μεσογείων, είναι μεταξύ των σημείων όπου καταγράφεται κομφούζιο.

Αναλυτικά πού υπάρχει κίνηση

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τροχαίας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Επιπλέον, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Αναλυτικά και όπως ενημερώνει η πηγή:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’- 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας

Περιφ. Υμηττού 20'-25' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’- 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 20'-25' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/kLULYk8afp — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 12, 2026