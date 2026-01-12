Μενού

Κίνηση τώρα: Κομφούζιο στον Κηφισό από νωρίς, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Χάρτης

Η κίνηση στους δρόμους, για άλλη μία ημέρα, είναι στο «κόκκινο» με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Reader symbol
Newsroom
Κηφισός μποτιλιάρισμα
Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλίζονται με υπομονή, για άλλη μία ημέρα.

Μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, η κίνηση επέστρεψε στα «φυσιολογικά» της επίπεδα και πολλοί βασικοί οδικοί άξονες μοιάζουν με πάρκινγκ.

Η Αθηνών - Κορίνθου, η Αθηνών - Λαμίας - άνοδος και κάθοδος - αλλά και Αλεξάνδρας και Μεσογείων, είναι μεταξύ των σημείων όπου καταγράφεται κομφούζιο.

Αναλυτικά πού υπάρχει κίνηση

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τροχαίας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία: 

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Αλεξάνδρας                
  • Μεσογείων                
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)                
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Λιμάνι Πειραιά
Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Επιπλέον, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Αναλυτικά και όπως ενημερώνει η πηγή: 

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’- 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας
  • Περιφ. Υμηττού 20'-25' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ