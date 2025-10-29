Μενού

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών - Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

Κίνηση τώρα καταγράφεται στη λεωφόρο Αθηνών, όπου λαμαρίνες έπεσαν στο οδόστρωμα, μεταξύ της λεωφόρου Θηβών και του Κηφισού.

Κηφισός-κίνηση
Κίνηση στον Κηφισό | Orange Press Agency
Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, μεταξύ της λεωφόρου Θηβών και του Κηφισού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο Περιστέρι, καθώς αντικείμενα έπεσαν από όχημα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, λαμαρίνες έπεσαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για την απομάκρυνση των αντικειμένων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

