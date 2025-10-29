Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών - Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, μεταξύ της λεωφόρου Θηβών και του Κηφισού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο Περιστέρι, καθώς αντικείμενα έπεσαν από όχημα στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, λαμαρίνες έπεσαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για την απομάκρυνση των αντικειμένων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
