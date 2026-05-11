Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένοι οι «συνήθεις ύποπτοι» - Η εικόνα στους δρόμους

Αναλυτικά η εικόνα στους δρόμους, όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση για άλλο ένα πρωινό. Όλα τα σημεία που, καλό θα ήταν, να αποφύγετε.

Κίνηση στους δρόμους | Φωτ. Αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Η κίνηση καλά κρατεί, για άλλη μία ημέρα, με τους οδηγούς να είναι κολλημένοι σε ουρές οχημάτων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα στους δρόμους, μποτιλιάρισμα υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο της Αθήνας.

Ο δεύτερος συνήθης ύποπτος, Κηφισός, έχει αυξημένη κίνηση από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω. Παράλληλα, καταγράφονται καθυστερήσεις σημειώνονται κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Ιωνία.

Και στη Μεσογείων, οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή αλλά και στην Κατεχάκη, ειδικά στα σημεία όπου συνδέεται με την Αττική Οδό.

Επίσης, κίνηση υπάρχει στη Βασιλίσσης Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα και στις ανόδους Συγγρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

Προβλήματα καταγράφονται και στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά και προς Χαϊδάρι, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, για άλλη μία ημέρα υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

  • Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
  • Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

 

 

 

