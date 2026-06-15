Νέα μέρα, ίδιες εικόνες στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, μετά και από τροχαίο που κατεγράφη στην περιοχή.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, προς Αθήνα, κατά μήκος του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως το ύψος της Λεωφ. Κηφισού.

Κίνηση στους δρόμους (15/06 - 08:50)

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό. Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις: Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/m4YU0IRvaD — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 15, 2026