Μενού

Κίνηση τώρα: «Πήχτρα» και πάλι ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Πού έχει κίνηση τώρα στην Αττική. Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο» και πού εντοπίζονται καθυστερήσεις.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ακόμη μια δύσκολη μέρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί καθώς στο «κόκκινο» βρίσκονται πολλοί δρόμοι στην Αττική. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται, όπως κάθε φορά, στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

Αντίστοιχα προβλήματα κίνησης εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως και τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή σημειωτόν.

Καλύτερη φέρεται να είναι η εικόνα στη Λεωφόρου Συγγρού και στα ρεύματα προς Πειραιά.

κίνηση
Κίνηση στην Αττική


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ