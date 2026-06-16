Κίνηση τώρα: «Πήχτρα» και πάλι ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Ακόμη μια δύσκολη μέρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί καθώς στο «κόκκινο» βρίσκονται πολλοί δρόμοι στην Αττική.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται, όπως κάθε φορά, στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
Αντίστοιχα προβλήματα κίνησης εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως και τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή σημειωτόν.
Καλύτερη φέρεται να είναι η εικόνα στη Λεωφόρου Συγγρού και στα ρεύματα προς Πειραιά.
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