Η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας σήμερα το πρωί (20/4) απαιτεί γερά νεύρα και υπομονή από τους οδηγούς. Ο χάρτης κίνησης δείχνει ξεκάθαρα πως οι κεντρικές οδικές αρτηρίες δοκιμάζονται, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο λεκανοπέδιο.

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική εικόνα της κυκλοφορίας, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον χάρτη, για να ξέρετε ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε.

Στο «βαθύ κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, υπάρχει ένα τεράστιο και συνεχόμενο μποτιλιάρισμα (σκούρο κόκκινο χρώμα), το οποίο ξεκινάει από το ύψος του Περιστερίου (κοντά στο Leroy Merlin) και φτάνει αδιάκοπα μέχρι βόρεια, στο ύψος των Αχαρνών και του κόμβου με την Αττική Οδό.

Τα οχήματα σε αυτό το τμήμα φαίνεται να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Εκτός από τον «εφιάλτη» του Κηφισού, το κυκλοφοριακό παζλ της ημέρας συμπληρώνεται από σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετές ακόμη βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, η Λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου παρουσιάζει έντονη συμφόρηση στο καθοδικό ρεύμα προς την πρωτεύουσα, εγκλωβίζοντας τους οδηγούς. Την ίδια ώρα, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στα βόρεια προάστια, με τον χάρτη να «κοκκινίζει» στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου (κοντά στο Golden Hall και το Δάσος Συγγρού) και τη Λεωφόρο Κηφισίας, με την κίνηση να επεκτείνεται μέχρι το Χαλάνδρι.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην «καρδιά» της Αθήνας, όπου κεντρικοί δρόμοι γύρω από τον Λυκαβηττό και το Παγκράτι δοκιμάζουν την υπομονή όσων κατευθύνονται προς το κέντρο. Τέλος, ασφυκτική είναι η κατάσταση και στα νότια, με πολύ αυξημένη κίνηση περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, η οποία προκαλεί ουρές που φτάνουν έως και τη Δραπετσώνα.