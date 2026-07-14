Παρόλο που οι άδειες των εργαζομένων έχουν ξεκινήσει και ήδη η Αθήνα... έχει θέσεις για παρκάρισμα, στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισιάς, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Λόγω του καλοκαιριού και των διακοπών, φυσικά και ο Πειραιάς, είναι αντίστοιχα «γεμάτος» από οχήματα.