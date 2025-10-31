Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

Ακόμη μία δύσκολη μέρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί σήμερα (31/10), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού.
Συγκεκριμένα, το μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων εντοπίζεται κυρίως στην έξοδο προς Αθηνών–Λαμίας.
Στο κόκκινο βρίσκονται οι εξής λεωφόροι:
- Λεωφόρος Συγγρού,
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας,
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
- Λεωφόρος Μεσογείων.
Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 07:00 το πρωί Παρασκευής:
