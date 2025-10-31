Μενού

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού - Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σήμερα (31/10).

Κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας
Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας | Eurokinissi
Ακόμη μία δύσκολη μέρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί σήμερα (31/10), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού.

Συγκεκριμένα, το μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων εντοπίζεται κυρίως στην έξοδο προς Αθηνών–Λαμίας.

Στο κόκκινο βρίσκονται οι εξής λεωφόροι: 

  • Λεωφόρος Συγγρού,
  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας,
  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
  •  Λεωφόρος Μεσογείων.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 07:00 το πρωί Παρασκευής: 

κίνηση

 

