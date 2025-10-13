Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού - Πού σημειώνονται καθυστερήσεις

Για ακόμα μια φορά σήμερα (13/10) καταγράφονται προβλήματα στους δρόμους, με κεντρικές οδούς να είναι στο «κόκκινο».

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού ενώ μεγάλη καθυστέρηση σημειώνεται στον κόμβο προς Μεταμόρφωση,

Αναλυτικά, οι δρόμοι που παρατηρείται κίνηση είναι οι εξής:

Λεωφόρος Κηφισίας

Λεωφόρος Κηφισού

Λεωφόρος Μεσογείων

Αττική Οδός

Λεωφόρος Συγγρού

Λεωφόρος Αμαλίας