Μενού

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Κηφισού - Πού σημειώνονται καθυστερήσεις

Σε ποιους δρόμους καταγράφονται προβλήματα.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση τώρα
Στιγμιότυπο από κίνηση στους δρόμους | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Για ακόμα μια φορά σήμερα (13/10) καταγράφονται προβλήματα στους δρόμους, με κεντρικές οδούς να είναι στο «κόκκινο». 

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού ενώ μεγάλη καθυστέρηση σημειώνεται στον κόμβο προς Μεταμόρφωση, 

Αναλυτικά, οι δρόμοι που παρατηρείται κίνηση είναι οι εξής:

  • Λεωφόρος Κηφισίας 
  • Λεωφόρος Κηφισού 
  • Λεωφόρος Μεσογείων 
  • Αττική Οδός 
  • Λεωφόρος Συγγρού 
  • Λεωφόρος Αμαλίας

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ