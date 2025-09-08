Κίνηση τώρα στους δρόμους: Κομφούζιο στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων

Διακοπές τέλος, οι Αθηναίοι επέστρεψαν στην πρωτεύουσα και η κίνηση στους δρόμους είναι και πάλι εδώ για τα καλά. Δευτέρα πρωί (8/9) και οι κύριοι οδικοί άξονες του λεκανοπεδίου είναι στα κόκκινα με την κίνηση να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα!

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στην Αττική Οδό, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται προς το παρόν ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ

