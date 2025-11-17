Μενού

Κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και λεωφόρο Αθηνών

Μικρότερες δυσκολίες υπάρχουν και στην Αχαρνών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε ορισμένα σημεία.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τη Τροχαία, προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών (Καβάλας) στο Χαϊδάρι. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αλίμου - Κατεχάκη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ασφαλτόστρωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία.

Διαβάστε ακόμα: Πολυτεχνείο: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την πορεία - Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν το μεσημέρι

Στον Κηφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

kinisi
Κίνηση | Google Maps

 

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δύο κλάδους της Αττικής Οδού:

  • Προς Ελευσίνα: 5’–10’ από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Μαραθώνος.
  • Προς Αεροδρόμιο: 10’–15’ από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Ηρακλείου και επιπλέον 5’–10’ στην έξοδο προς Λαμία.

