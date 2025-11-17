Κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και λεωφόρο Αθηνών

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Σύμφωνα με τη Τροχαία, προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών (Καβάλας) στο Χαϊδάρι. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αλίμου - Κατεχάκη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ασφαλτόστρωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία.
Στον Κηφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.
Μικρότερες δυσκολίες υπάρχουν και στην Αχαρνών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε ορισμένα σημεία.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δύο κλάδους της Αττικής Οδού:
- Προς Ελευσίνα: 5’–10’ από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Μαραθώνος.
- Προς Αεροδρόμιο: 10’–15’ από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Ηρακλείου και επιπλέον 5’–10’ στην έξοδο προς Λαμία.
