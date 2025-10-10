Κίνηση τώρα στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Που υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και το πρωί της Παρασκευής (10/10) στους βασικούς άξονες της Αθήνας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το Κέντρο — Συγγρού, Αρδηττού και Καλλιρόης — όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης σε Β. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας και Β. Κωνσταντίνου.

Κίνηση στους δρόμους | Google maps

Στην παραλιακή οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στη Λ. Βουλιαγμένης και στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην Αττική οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου.

