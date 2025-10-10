Κίνηση τώρα στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Που υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και το πρωί της Παρασκευής (10/10) στους βασικούς άξονες της Αθήνας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.
Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το Κέντρο — Συγγρού, Αρδηττού και Καλλιρόης — όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης σε Β. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας και Β. Κωνσταντίνου.
Στην παραλιακή οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στη Λ. Βουλιαγμένης και στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.
Στην Αττική οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου.
- Ερωτικό τρίγωνο κατέληξε με 14 νεκρούς: Τραγωδία βγαλμένη από Χόλιγουντ στο Νότιο Σουδάν
- Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»
- Γυναίκα αποθηκάριος στην Amazon έστειλε απευθείας στον Μπέζος για λεφτά - Δεν φανταζόταν την απάντηση
- Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.