Κίνηση τώρα στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, λεωφόρος Αθηνών και Κηφισίας

Με μεγάλες καθυστερήσεις και κίνηση στους δρόμους ξεκίνησε η Τρίτη (25/11) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται συνεχώς με το πόδι στο φρένο.

Ο Κηφισός παρουσιάζει, για ακόμη μία ημέρα, την ίδια επιβαρυμένη εικόνα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και να εντείνεται όσο περνά η ώρα. Στο ρεύμα ανόδου έχει σχηματιστεί ουρά από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της Αθήνας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Συγγρού, με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο από την οδό Λαγουμιτζή έως την περιοχή των Στηλών του Ολυμπίου Διός. Δυσκολίες υπάρχουν επίσης τμηματικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους στις 7:45 το πρωί της Τρίτης:

Στη λεωφόρο Κηφισίας, τα μποτιλιαρίσματα είναι αυξημένα από νωρίς, κυρίως στην κάθοδο, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Στον Πειραιά, μικρή δυσχέρεια καταγράφεται περιμετρικά του λιμανιού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό είναι οι εξής:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.