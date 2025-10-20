Κίνηση τώρα στους δρόμους: Στο «κόκκινο» όλη Αθήνα - Κυκλοφοριακό χάος σε Αττική Οδό, Κηφισό, Κηφισίας

Κάθε μέρα και... χειρότερη είναι η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας όσον αφορά το κυκλοφοριακό, καθώς και σήμερα Δευτέρα (20/10), από το πρωί, καταγράφονται μεγάλα προβλήματα στις βασικές αρτηριακής οδούς της Αττικής.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στην Αττική Οδό, καθώς όπως ενημέρωσε η εταιρεία έπεσε μπετόν έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το μπετόν καθαρίστηκε άμεσα ωστόσο, σύμφωνα με την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθαρισμός της εκροής του σκυροδέματος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20'-25' από Κύμης έως Μεταμόρφωση(έξοδο για Λαμία).

Καθυστερήσεις άνω των 30' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/WYmtXcvMpJ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας

Χάος επικρατεί στον Κηφισό με τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λ. Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ουρά φτάνει τα 15 χλμ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι αλλά και στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ

Ξεκίνησε από σήμερα ο Δακτύλιος

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και θα εφαρμόζεται έως και τις 10 Ιουλίου 2026. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας αφορούν την είσοδο και κίνηση εντός του μικρού Δακτυλίου, εξαιρώντας ωστόσο τις λεωφόρους και οδούς που βρίσκονται στα όριά του. Για τους παραβάτες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Πού εφαρμόζεται ο δακτύλιος

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, η οποία περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.

Ημέρες και ώρες ισχύος του Δακτυλίου

Το μέτρο του Δακτυλίου εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.

Δευτέρα έως Πέμπτη: από 07:00 έως 20:00

Παρασκευή: από 07:00 έως 15:00

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και κατά τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εξαιρέσεις από τα μέτρα

Απαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

Παλιές άδειες και μόνιμοι κάτοικοι

Σε ισχύ παραμένουν και για τη φετινή περίοδο οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025.

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός της ζώνης του μικρού Δακτυλίου. Οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών έχουν δικαίωμα εισόδου και εξόδου μέσω καθορισμένων ζωνών, ενώ για την κυκλοφορία τους απαιτείται η έκδοση ειδικής κάρτας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.