Κινητοποίηση στον Πειραιά στην άφιξη του Crown Iris: Διαδηλωτές ενάντια στην αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών

Τεταμένο είναι από τα ξημερώματα της Τετάρτης (03/06) στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της κινητοποιήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, η οποία έχει προκαλέσει την αντίδραση αντιπολεμικών συλλογικοτήτων, της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος και τοπικών φορέων.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας αντιτίθενται έντονα στον ελλιμενισμό του συγκεκριμένου πλοίου, υποστηρίζοντας στο κάλεσμά τους ότι μεταφέρει Ισραηλινούς πολίτες και στελέχη του στρατού IDF για λόγους αναψυχής, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Γάζα και τον Λίβανο.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, σύμφωνα με τις συλλογικότητες, η παρουσία του πλοίου στα ελληνικά λιμάνια αποτελεί πρόκληση, ενώ οι ίδιες επικρίνουν την εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ενεργή εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Από τις 6:30 σήμερα το πρωί, στους δρόμους πέριξ του λιμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ιδιότυπο «κρυφτό» ανάμεσα σε διαδηλωτές και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, που έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο για να μεταφέρουν τους επισκέπτες από το Ισραήλ. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται τόσο στην πύλη Ε11 όσο και στην Ε12, όπου είχαν στηθεί φραγμοί της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί μεταφέρονται κατά ομάδες, με τουριστικά λεωφορεία, οι επιβάτες του πλοίου.