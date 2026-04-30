Κινούμενα «επείγοντα περιστατικά» έχουν γίνει τα πατίνια: Γεμίζουν τα νοσοκομεία με τραυματίες

Ζήτημα δημόσιας...υγείας κοντεύουν να γίνουν τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής, καθώς καταγράφονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά τραυματισμού αναβατών τους.

Όπως αναφέρει το Action 24, με αφορμή τον τραγικό θάνατο 13χρονου στην Ηλεία, ο οποίος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο πάνω στο πατίνι του, τα τροχαία που εμπλέκουν αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα ανήλθαν σε 109 το 2025, με τα 2 από αυτά θανατηφόρα.

Ακόμα χειρότερα, η τάση φαίνεται να είναι αυξητική, όπως τονίζει το μέσο, με τον αριθμό των ατυχημάτων, όσο γίνεται πιο δημοφιλές το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης, να αναμένεται να διογκωθεί το 2026.

Ηλεκτρικά πατίνια: Συρρέουν στις...ΜΕΘ οι αναβάτες τους

Όπως υπογραμμίζει στο μέσο ο δημοσιογράφος μηχανοκίνησης Γιώργος Ανδρής, «τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους ελληνικούς δρόμους. Οι γονείς δεν ελέγχουν τα παιδιά. Βλέπουμε πατίνια με δύο και τρία άτομα».

Θίγει έτσι ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό της ηλικίας και της προσβασιμότητας στα ηλεκτρικά πατίνια, εξηγώντας πως ο αναβάτης πρέπει να χρησιμοποιεί οχήματα αντίστοιχων με την ηλικία του κατηγοριών, οι οποίες είναι:

Πατίνια ταχύτητας έως 6 χλμ/ώρα - Μπορούν να οδηγηθούν από άτομα άνω των 12 ετών σε πεζοδρόμους, πάρκα ή ιδιωτικούς δρόμους.

Πατίνια ταχύτητας έως 25 χλμ/ώρα - Μπορούν να οδηγηθούν από άτομα άνω των 15 ετών, κινούμενα και σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα, πάντα αυστηρά στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος.

Ηλεκτρικά πατίνια - Ανύπαρκτο νομικό πλαίσιο

Ένα μείζον πρόβλημα με τα ηλεκτρικά πατίνια και τον χώρο της μικροκινητικότητας γενικότερα, πηγάζει από το γεγονός πως ως αναδυόμενη αγορά, δεν υπακούει ακόμα σε αυστηρές προδιαγραφές και ελέγχους.

Αν και ο ελληνικός ΚΟΚ έχει συμπεριλάβει τέτοια οχήματα, ορίζοντας τα 25 χλμ/ώρα ως ανώτατο όριο ταχύτητας, μεταξύ άλλων προαπαιτούμενων, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι αποσπασματική και εγγενώς ανίκανη να αντιμετωπίσει παραβάσεις, διότι:

Πολλά μοντέλα πατινιών που φτάνουν στην ελληνική αγορά, ακόμα και μέσω επίσημων αντιπροσώπων, περιορίζονται μέσω της μητρικής του κάρτας στη νόμιμη ανώτατη ταχύτητα, αλλά διαθέτουν ισχύ για πολύ μεγαλύτερη . Ως εκ τούτου δεν είναι ασυνήθιστο κάποιοι να επεμβαίνουν στα ηλεκτρονικά του οχήματος και να αναστρέφουν τον περιορισμό.

Ακόμα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε αγορές τέτοιων μοντέλων από ιδιώτες, απευθείας από το εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το όχημα δεν διανέμεται καν με «κόφτη» ταχύτητας, με κάποια εξειδικευμένα πατίνια να αγγίζουν και τα 100 χλμ/ώρα.

Δεν απαιτείται αδειοδότηση και σήμανση αυτών των οχημάτων, κάνοντας τον εντοπισμό παραβατών και την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων σχεδόν αδύνατη.

Δεν υφίσταται κανένα πλαίσιο εκπαίδευσης των κατόχων πατινιών στην οδήγηση, πέραν από πρωτοβουλίες ιδιωτών εκπαιδευτών οδήγησης. Πρακτικά, ένα πατίνι υπακούει σχεδόν στους ίδιους φυσικούς κανόνες με ένα δίκυκλο χαμηλού κυβισμού, και χρειάζεται η απαραίτητη εξοικείωση με τον ΚΟΚ και τους κανόνες οδήγησης για τη χρήση του.