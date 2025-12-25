Κήρυγμα του Μητροπολίτη Κοζάνης: Καταγγελίες, επιθέσεις και οργή – Αλλά «o Θεός να σας ευλογεί»

Ο Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλος ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του (25/12) στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης αναφερόμενος στο Γηροκομείο Κοζάνης.

Τόνισε ότι η λειτουργία τέτοιων δομών δεν αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δουλειά της Εκκλησίας», αλλά αποτέλεσμα της αναλγησίας του κράτους, παρά τους ισχυρισμούς περί κοινωνικού κράτους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, μετά από αγώνες και πιέσεις, το κράτος – μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης – δεσμεύτηκε για την αντικατάσταση της ξύλινης πτέρυγας του Γηροκομείου, όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το έργο έμεινε ημιτελές επειδή «τελείωσαν τα χρήματα».

«Πού πήγαν τα λεφτά και μετά με λένε οι αγρότες και ετούτοι και οι άλλοι. Πού πήγαν τα λεφτά; Δεν βγάλανε όλα αυτά να μου παραδώσουν μία πτέρυγα να αντικαταστήσω την ξύλινη;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον αναγκάζεται να απευθύνεται σε ιδιώτες και «να χτυπά πόρτες πλουσίων» για να ολοκληρωθεί έστω μέρος της πτέρυγας.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Παύλος αναφέρθηκε με έντονο λόγο σε όσα βλέπει στους δρόμους της πόλης. Όπως είπε: «Tώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους.

Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης.

Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι έχουμε τα σκυλιά».

Συνεχίζοντας, επικαλέστηκε εκκλησιαστικό κείμενο: «Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις.

Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα».

Αναφερόμενος στη σύγχρονη κοινωνία, πρόσθεσε: «Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα.

Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα».

Ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Παύλος αναφέρθηκε σε εικόνες που – όπως είπε – είδε τα ξημερώματα: «Πρωί πρωί. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας μεθυσμένα εδώ στους δρόμους και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη.

Δεν έχει πατέρα, δεν έχει μάνα. Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ… είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας».

Κατέληξε ευχόμενος: «Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας αγιάζει. Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενειακή και να χαίρεστε, να χαίρεστε έστω και για το ελάχιστο από τις εικόνες του Χριστού».