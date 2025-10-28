Κίσσαμος: Εντοπίστηκε το όπλο της τραγωδίας – Στον ανακριτή ο 23χρονος

Το πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό περιστατικό της Κυριακής στην πλατεία του Έλους Κισσάμου Χανίων, όπου έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για όπλο διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο βρέθηκε σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Δήμου Κισσάμου και κατασχέθηκε.

Ο 23χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση είχε παραδοθεί στις αρχές τη Δευτέρα και εξακολουθεί να κρατείται. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελικής και ανακριτικής αρχής Χανίων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή”.