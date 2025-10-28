Κίσσαμος: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος – Φόβοι για αντεκδίκηση

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον εισαγγελέα Χανίων ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισάμου, το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Η αστυνομία έκρινε αναγκαίο το μέτρο, καθώς ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος στην τοπική κοινωνία.

Ο νεαρός είχε παραδοθεί στις αρχές το πρωί της Δευτέρας και εξακολουθεί να κρατείται, ενώ αναμένεται να του ασκηθούν ποινικές διώξεις από την εισαγγελική και ανακριτική αρχή Χανίων.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία του χωριού, κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου, όταν ο 52χρονος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς.

Εντοπίστηκε όπλο του εγκλήματος

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Πρόκειται για όπλο διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο βρέθηκε σε αγροτεμάχιο στον Δήμο Κισσάμου και κατασχέθηκε ως πειστήριο.