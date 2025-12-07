Κλέαρχος Μαρουσάκης: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα – Αναλυτική πρόγνωση

Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, καθώς ο αντικυκλώνας τύπου «Ωμέγα» αναμένεται να λειτουργήσει ως εμποδιστής, μπλοκάροντας την πορεία των κακοκαιριών προς τη χώρα μας.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η μοναδική διαφοροποίηση θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα επιμείνουν με αυξομειώσεις, καθώς και το έντονο κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η «καιρική ανάπαυλα» θα έχει διάρκεια περίπου 5 με 7 ημέρες. Στη συνέχεια, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα επανέλθει σε τροχιά κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.

Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Η εξέλιξη αυτή μειώνει τις πιθανότητες να έχουμε ήπιες συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα. Αντίθετα, ο πιο άστατος και ψυχρός καιρός φαίνεται να κερδίζει έδαφος, σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» των τελευταίων ετών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να δούμε βροχές και χιόνια στα ορεινά, συνθήκες που ταιριάζουν περισσότερο με την εποχή και το εορταστικό κλίμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

ΩΜΕΓΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

Μετά τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ατμοσφαιρικό «βουνό» θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου, κλείνοντας τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες και χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες στο Αιγαίο και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μετά την ανάπαυλα των 5–7 ημερών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να οδηγεί εκ νέου σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιο καιρό κοντά στα Χριστούγεννα, με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να επικρατεί. Ένα πιθανό σενάριο είναι βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που ταιριάζει με το ημερολόγιο.

Ο μετεωρολόγος συνοδεύει την ανάλυση με χάρτη από το προγνωστικό σύστημα, όπου αποτυπώνεται ο τύπος ατμοσφαιρικού εμποδισμού που θα επηρεάσει τη χώρα.