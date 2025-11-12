«Κλέβουμε λεφτά για ναρκωτικά και ζιγκολό»: Τι έλεγε ο ιερέας με τον «Νονό» του κυκλώματος

Προφυλακισμένοι, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, βρίσκονται ο διαβόητος πλέον ιερέας, μοντέλο, YouTuber και ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησής ναρκωτικών και μεταναστών.

Ακόμα, το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα και ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο. Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Τετάρτη (12/11).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, σε εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιερέας

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων. Με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ τους όπως φαίνεται σε νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Ιερέας: «Λένε ότι κλέβουμε για ναρκωτικά και ζιγκολό»

Ακολουθούν οι διάλογοι μεταξύ του ιερέα και «διακεκριμένου» μέλους του κυκλώματος:

Ιερέας : Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς); Αρχηγός : Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες; Ιερέας : Ναι.

: Ναι. Αρχηγός : Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει; Ιερέας : Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν… Αρχηγός : {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω. Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Αρχηγικό μέλος : Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό;

: Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό; Ιερέας : Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

: Αρχηγικό μέλος : Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

: Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά; Ιερέας: Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι για μικροποσά, για 300 εδώ, 200 εκεί, θα γίνουμε τσ……κι.