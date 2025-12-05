Κλείνουν δύο σταθμοί μετρό αύριο για την επέτειο Γρηγορόπουλου: Πώς θα κινούνται οι επιβάτες

Με εντολή της ΕΛΑΣ αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση. Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω των συγκεντρώσεων - εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που είχε δολοφονηθεί από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα σαν αύριο, το 2008.

Η Τροχαία Αττικής έχει καταρτίσει σχέδιο για την ομαλή κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων.

Στόχος των μέτρων είναι η αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων και η διευκόλυνση όσων κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας.