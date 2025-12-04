Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας με απόφαση Χαρδαλιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή (05/12) θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα (04/12) τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία.

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Επισημαίνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Ελλάδας

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας αύριο, Παρασκευή 5/12, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

Δήμος Δίου Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ρόδος

Όπως ανακοινώθηκε με ανάρτηση του Δήμου: «με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.



Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, όλα τα Ειδικά Σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Ρόδου».

Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη ο Δήμος ανακοίνωσε : «Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Θήρας, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.



Με την υπ’ αριθμ. 556/2025 απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών».

Κατερίνη

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών.

Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Τήλος

Στην Τήλο, ο Δήμος ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων

Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 4/12/2025.

Ο Δήμος συστήνει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς την παροχή απομακρυσμένης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μέσων, όπως προβλέπεται αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία».

Δήμος Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλακη, όλες οι σχολικές μονάδες στα Κύθηρα, όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 4/12/2025 για προληπτικούς λόγους προστασίας των μαθητών και της σχολικής κοινότητας».

Δήμος Ύδρας

Ο Δήμος Ύδρας, επισημαίνει από την πλευρά του: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για αύριο (04/12/2025) στην περιοχή μας με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή βροχόπτωση, για προληπτικούς λόγους όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Ύδρας μας θα παραμείνουν κλειστές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, αναμένονται και για την Παρασκευή (05/12/2025).

Για το αν τα σχολεία της Ύδρας θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση αύριο (04/12/2025).

Παρακαλούνται όλοι κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευσή τους δίπλα από ετοιμόρροπα κτίρια και από περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων».

Δήμος Σύμης

Παράλληλα, ο Δήμος Σύμης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο δήμαρχος Σύμης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές

Σημειώνεται πως επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων(ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τετάρτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Οι «κόκκινες» περιοχές

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.