Κλειστά σχολεία φέρνει η κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη

Κλειστά σχολεία φέρνει η κακοκαιρία Byron, καθώς αρκετοί Δήμοι προχώρησαν σε αναστολή λειτουργία των σχολικών μονάδων, λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν.

Διαβάστε ακόμα: Live χάρτης δείχνει πώς κινείται η κακοκαιρία Byron: Red Code για 8 Περιφέρειες τις επόμενες ώρες

Πού υπάρχουν κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Δήμος Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλακη, όλες οι σχολικές μονάδες στα Κύθηρα, όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 4/12/2025 για προληπτικούς λόγους προστασίας των μαθητών και της σχολικής κοινότητας».

Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων

Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 4/12/2025.

Ο Δήμος συστήνει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς την παροχή απομακρυσμένης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μέσων, όπως προβλέπεται αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία».

Δήμος Ύδρας

Ο Δήμος Ύδρας, επισημαίνει από την πλευρά του: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για αύριο (04/12/2025) στην περιοχή μας με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή βροχόπτωση, για προληπτικούς λόγους όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Ύδρας μας θα παραμείνουν κλειστές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, αναμένονται και για την Παρασκευή (05/12/2025).

Για το αν τα σχολεία της Ύδρας θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση αύριο (04/12/2025).

Παρακαλούνται όλοι κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευσή τους δίπλα από ετοιμόρροπα κτίρια και από περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων».

Δήμος Σύμης

Παράλληλα, ο Δήμος Σύμης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο δήμαρχος Σύμης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».