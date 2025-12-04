Live χάρτης δείχνει πώς κινείται η κακοκαιρία Byron: Red Code για 8 Περιφέρειες τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να αναμένονται να ενταθούν κατά τη διάρκεια της ημέρα, ενώ έχει σημάνει συναγερμός στην Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (4/12) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (5/12) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron την Πέμπτη

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Πέμπτη (4/12) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Live χάρτης δείχνει πώς κινείται η κακοκαιρία Byron

Παράλληλα, live χάρτης δείχνει πώς κινείται η κακοκαιρία Byron

Χάρτης δείχνει τις περιοχές που θα πλήξουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Ακόμα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, την Πέμπτη 04/12 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6–8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Red Code για την Αττική και άλλες 8 περιφέρειες

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Τετάρτη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν 9 περιφέρειες, από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, έως και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ειδικότερα πρόκειται για τις Περιφέρειες:

Αττικής

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

Ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο

Παράλληλα, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία Byron θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.