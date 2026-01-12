Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα – Πού εφαρμόζεται τηλεκπαίδευση

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, καθώς η νέα ψυχρή εισβολή φέρνει χιονοπτώσεις, παγετό και θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Οι πρώτες νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά από τα ξημερώματα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Προληπτικά μέτρα στους δήμους – Αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων

Με στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε σειρά αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Δήμος Δομοκού: Με απόφαση του δημάρχου, Γυμνάσιο και Λύκειο δεν λειτουργούν σήμερα δια ζώσης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς παράλληλα ολοκληρώνονται εργασίες συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης.

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας: Όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10:00, ώστε να αποφευχθούν οι πρωινές ώρες παγετού και οι επικίνδυνες μετακινήσεις.

Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων (Εύβοια): Αναστολή λειτουργίας σχολείων στις κοινότητες Αγία Σοφία, Στενή και Στρόπωνες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πολιτικά Ευβοίας: Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής ηλεκτροδότησης.

Κλειστά σχολεία σε Δράμα και Ξάνθη

Στη Βόρεια Ελλάδα, κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία στους δήμους Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου, λόγω της συνεχούς χιονόπτωσης από το βράδυ της Κυριακής.

Αντίστοιχα, χωρίς μαθήματα λειτουργούν και τα σχολεία στον ορεινό δήμο Μύκης στην Ξάνθη, όπου η χιονόπτωση συνεχίζεται.

Με τηλεκπαίδευση όπου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα πραγματοποιούνται σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου έχει ληφθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω κακοκαιρίας ή έκτακτων συνθηκών.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι, επειδή οι αποφάσεις των δήμων μπορεί να εκδίδονται οποιαδήποτε στιγμή, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.