Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω κακοκαιρίας

Στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και σε 11 ακόμη Δήμους σε όλη την Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστό σχολείο
Σχολείο (φωτογραφία αρχείου) | Eurokinissi
Κλειστά παραμένουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας Byron. Στην Αττική είναι κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση της Περιφέρειας.

Πέρα από το σύνολο της Αττικής, κλειστά θα είναι τα σχολεία και στους εξής Δήμους: 

  • Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας
  • Δήμος Διον Ολύμπου
  • Δήμος Κατερίνης
  • Δήμος Ρόδου
  • Δήμος Κάσου
  • Δήμος Τήλου
  • Δήμος Σύμης
  • Δήμος Καστελόριζου
  • Δήμος Ανατολικής Μάνης
  • Δήμος Ευρώτα
  • Δήμος Μονεμβασιάς

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

