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Κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική σήμερα: Σε ποια σημεία θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 14/9, τα φαρμακεία στην Αττική, λόγω της γιορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

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Φαρμακείο | Eurokinissi
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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 14/9, τα φαρμακεία στην Αττική, λόγω της γιορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Αυτό διότι ο εορτάσμος αυτός της 14ης Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τον κλάδο της περιοχής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Όπως είναι επόμενο, αυτό θα προκαλέσει ανησυχία σε όσους πολίτες μπορεί να βρεθούν προ απροόπτου και χρειαστούν σκευάσματα, ή για όσους δεν θα μπορούν να κάνουν την τακτική τους προμήθεια.

Όμως, όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, θα μπορούν ακόμη να εξυπηρετηθούν, τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

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