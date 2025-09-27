Μενού

Κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα την Παρασκευή: Για ποιο λόγο οι μαθητές θα κάνουν «τριήμερο»

Ένα απρόσμενο τριήμερο έρχεται για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Κλειστά σχολεία
Τα σχολεία που κλείνουν εξαιτίας της κακοκαιρίας | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Με χαμόγελα και ξεκούραση ξεκινά ο Οκτώβριος για τους μαθητές της Αθήνας, καθώς την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης.

Οι γονείς λάβει σχετική ενημέρωση από τις σχολικές μονάδες για τη μη διεξαγωγή μαθημάτων, με σχετική ανακοίνωση που αναφέρει:

«Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης των Αθηνών, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».

Η αργία αφορά όλα τα σχολεία που υπάγονται στον Δήμο Αθηναίων, καθώς και τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι επίσης δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα του εορτασμού.

Το γεγονός ότι η 3η Οκτωβρίου «πέφτει» Παρασκευή προσφέρει στους μαθητές ένα απρόσμενο τριήμερο ανάπαυλας, χωρίς σχολικές υποχρεώσεις, με την επιστροφή στις τάξεις να προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

ΕΛΛΑΔΑ