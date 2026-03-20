Κλειστό το λιμάνι της Σαντορίνης λόγω κατολίσθησης: «Απροστάτευτη η περιοχή, χρειάζονται μέτρα»

Κλειστό είναι το λιμάνι της Σαντορίνης, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή και έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο.

Ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης, καθηγητής τεχνικής γεωλογίας και γεωτεχνικής μηχανικής στο ΕΜΠ, μίλησε στην ΕΡΤ για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, σημειώνοντας πως είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από το μικροσειμική δραστηριότητα που καταγράφεται συνεχώς.

Όσον αφορά στην κατολίσθηση, έκανε λόγο για «μικρή κατάπτωση» αλλά εξήγησε πως «επειδή ο δρόμος είναι στενός, προφανώς απέκλεισε την κυκλοφορία. Δεν είχαμε αποκόλληση κάποιου μεγάλου τεμαχίου, έχουμε δει πολύ χειρότερα στην Σαντορίνη και την αλλού στην Ελλάδα».

Έκανε λόγο για μία «άκρως σεισμογενή περιοχή», αλλά εξήγησε πως το τωρινό φαινόμενο δεν συνδέεται με αυτά της περασμένης χρονιάς. Συνδέεται, όπως είπε, «με τη γενικότερη σεισμικότητα. Από τον Ιούλιο πέρσι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 460 σεισμοί, με μικρό μέγεθος. Μόνο πέντε ήταν κοντά στα 3 Ρίχτερ».

Το καθεστώς αυτό, συμπλήρωσε, «καταπονεί τη βραχο-ομάδα, που είναι αρκετά κατακερματισμένη, όπως και βροχοπτώσεις, απότομες κλίσεις των πρανών, ανθρωπογενείς παρεμβάσεις...» Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ πρόχειρες εργασίες για κατασκευή του δρόμου».

Ερωτώμενος για μέτρα που μπορούν βοηθήσουν στην κατάσταση, έκρινε πως απαιτείται να μπει δίχτυ στο σημείο, αλλά και να σχηματιστεί μία τάφρος για να καταλήγουν τα βράχια.

Έκρινε πως το «συγκεκριμένο τμήμα είναι απροστάτευτο. Υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά στα μέτρα».

Καταλήγοντας, ωστόσο, επέμεινε στην ανάγκη να «γίνουν ήρεμα κάποια πράγματα», να μην υπάρξουν προχειρότητες.