Κλειστοί δρόμοι από μπλόκα: Χάρτης ανά περιοχή με τους δρόμους που είναι αποκλεισμένοι

ΛΑΡΙΣΑΣ

(30-11-2025)

Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (348 χ/θ)

Α) ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 05-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε., ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

I) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΛΑΡΙΣΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:

- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

II) - ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ & ΑΘΗΝΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε., ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ.Θ. 331+686 ΤΟΥ ΠΑ.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ, ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑ.Θ.Ε.

III) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ Ι.Κ.Ε.Α.) ΘΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ.Θ. 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ –ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ, Η ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.