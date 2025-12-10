Μενού

Κλειστοί δρόμοι από μπλόκα: Χάρτης ανά περιοχή με τους δρόμους που είναι αποκλεισμένοι

Τα μπλόκα των αγροτών ανά την Ελλλάδα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία.

Reader symbol
Newsroom
μπλοκα-αγροτων
Μπλόκα αγροτών | INTIME
  • Α-
  • Α+

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικούς δρόμους αλλά και λιμάνια ή αεροδρόμια, να είναι αποκλεισμένα. Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται καταγραφή όλων των δρόμων, ανά περιοχή, που είναι κλειστοί και είτε είναι αποκλεισμένοι είτε η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Kling O1

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ09-12-2025/17:00Πλατεία Κατταβιάς Νότιας Ρόδου- 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ05-12-2025/11:40Θήβα Βοιωτίας,
89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Θηβών)Θήβα Βοιωτίας,
89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Θηβών)		Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από 107,300 χ/θ (Α/Κ Ακραιφνίου) έως 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Ε.Ο. Ακραιφνίου - Αλιάρτου, Λιβαδειάς Θηβών και Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως 101,000 χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Θηβών - Χαλκίδας, Λιβαδειάς-Θηβών & Περιφ. οδού Αλιάρτου.πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή της κυκλοφορίας.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ07-12-2025/ 12:05Ερυθρές Βοιωτίας,
35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών)Ερυθρές Βοιωτίας,
35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών)		Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ07-12-2025/ 11:50Κάστρο Βοιωτίας,
115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου)Κάστρο Βοιωτίας,
115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου)		Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα προς Αθήνα από την 125,770 χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου αυτ/μου Α.Θ.Ε., Ε.Ο. Κάστρου - Λιβαδειάς, Λιβαδειάς Θηβών, Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065 χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς - Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ08-12-2025/ Πρωινές ώρες

Σχηματάρι Βοιωτίας, οδός

 

Οινόης

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. 
ΕΥΒΟΙΑΣ05-12-2025/ 14:00 & εκ νέου 08-12-2025/ 15:00Ιστιαία Ευβοίας, Πλησίον χώρου Λαϊκής ΑγοράςΗ κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. 
ΕΥΒΟΙΑΣ06-12-2025/ 08.30Κήρινθος Ευβοίας 59η χ/θ Ε.Ο. Χαλκίδας - ΑιδηψούΗ κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. 
ΕΥΒΟΙΑΣ07-12-2025/
Απογευματινές ώρες07-12-2025/
Απογευματινές ώρες		Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας,
συμβολη οδών Αθηνας και ΦάρουΒαθύ Αυλίδας Ευβοίας,
συμβολη οδών Αθηνας και Φάρου		Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ07-12-2025/ 15.15Σκάλα Φθιώτιδας,
145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε
(Α/Κ Σκάλα Αταλάντης). Σκάλα Φθιώτιδας,
145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε
(Α/Κ Σκάλα Αταλάντης).		Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ03-12-2025/ 10:45Δομοκός Φθιώτιδας,
32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας
(διασταύρωση Ομβριακής)Δομοκός Φθιώτιδας,
32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας
(διασταύρωση Ομβριακής)		Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ06-12-2025/
13:2006-12-2025/
13:20		Μπράλο Φθιώτιδας,
203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Μπράλου)Μπράλο Φθιώτιδας,
203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Μπράλου)		Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους - εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.) και στα δύο ρεύματα πορειας 

 ΚΡΗΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
ΧΑΝΙΩΝ7/12/2025 7:00ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΒΟΑΚ)Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΧΑΝΙΩΝ8/12/2025 7:00ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝΟΙ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ09/12/2025 10.00ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ8/12/2025 10:39ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ8/12/2025
Ώρα 07.00΄		Πλευρικά Διόδια Κιάτου - Κόμβος ΠετμεζάΑποκλεισμός των πλευρικών διοδίων για την είσοδο του ΚιάτουΗ κυκλοφορία των οχημάτων από και προς Κιάτο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς (είσοδος Ζευγολατιού και Ξυλοκάστρου),
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ30/11/2025
Πρωινές ώρες		Σταθμός Ο.Σ.Ε. ΜεσσήνηςΗ κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ8/12/2025
Ώρα 19.00΄		Δ.Κ. Χανδρινού Δήμου Πύλου ΝέστοροςΗ κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
ΑΡΚΑΔΙΑΣ09/12/2025
Ώρα 12.00΄		Τ.Κ. Κάψια Δήμου ΤρίποληςΗ κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ08/12/2025
Ώρα 11.45΄		Κόμβος Μαλαχιά
(3ο χλμ Π.Ε.Ο. Άργους – Κορίνθου)		ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥΣ ΟΔΟΥΣ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ3/12/2025ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11,5 χλμ ΜΕ Επ.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΒΟΝΙΤΣΑ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΑΧΑΙΑ8/12/2025ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ + ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ)ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ 13:15 - ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ - ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ ΜΕΣΩ Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΈΞΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΟΒΡΥΑΣ
ΑΧΑΙΑ9/12/2025Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ Χ/Θ 22ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΗΛΕΙΑΣ3/12/2025Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΝΑΚΙΑ		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΗΛΕΙΑΣ8/12/2025Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΣΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ		ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ6/12/2025ΔΙΟΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΒΑΡΑ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ6/12/2025ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΡΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ7/12/202524 Χ/Θ ΝΈΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
dytiki-ellada

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1/12/2025 (ΩΡΑ 11.25)Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ)ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 486 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ - ΚΥΜΙΝΑ - ΜΑΛΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ 483 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ05/12/2025 (ΩΡΑ 11.35)ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ) ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ. ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1/12/2025Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ)ΌΧΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ06/12/2025 (ΩΡΑ 14.25)ΔΕΡΒΕΝΙ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ)ΌΧΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
Δ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ05-12-2025 11:00:00 πμΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ02-12-2025/ 18:15΄Σ.Σ.Δ. ΚΗΠΩΝAπό 11:35 ώρα της 09-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας εισόδου και εξόδου φορτηγών από Τουρκία, πλην όσων μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.
Κίνηση Ι.Χ.Ε. και λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά.		 
Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ01-12-2025/ 06:00΄4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
02-12-2025/ 06:15΄ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥΑπό 10.00' ώρα της 04-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης 
Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ5-12-2025/
12.30΄		Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Από 12.10' ώρα της 08-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Κομοτηνή. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης 
Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ5-12-2025/
14.00		Δ/ΣΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ5-12-2025/
14.00		Α/Κ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΦΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ 
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ02-12-2025/ 11:15΄15ο χλμ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ03-12-2025/ 11:15΄16ο χλμ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ04-12-2025/ 11.0050ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, Δ/ΣΗ OXΥΡΟΥ Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
thraki

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ03/12/2025, 10:15Α/Κ Νησελίου (276 χλμ Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων,ρεύμα προς Βέροια)Από την 10:15΄ ώρα της 03-12-2025 διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία οδό (ρεύμα προς Βέροια). Έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 2502/2/1347 από 03-12-2025 Απόφαση Δ/ντη Δ.Α. Ημαθίας.Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας γίνεται εκτροπή των οχημάτων από την παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας.
ΗΜΑΘΙΑΣ02/12/2025, 10:00Α/Κ Κουλούρας Ημαθίας  
ΗΜΑΘΙΑΣ12:45:00 ΜΜΕπ. Ο Βεροιας-Σκύδρας (Διασταύρωση Σ.Σ. Νάουσας Ημαθίας)  
ΠΕΛΛΑΣ02/12/2025, 10.00Άρνισσα Έδεσσας, κόμβος «Αλυσίδα»
18ο χλμ. Ε.Ο. Έδεσσας-Φλώρινας		  
ΠΕΛΛΑΣ02/12/2025, 12.0062,5 χλμ Ε.Ο. Έδεσσας-Θεσσαλονίκης, κόμβος Γυψοχωρίου  
ΠΕΛΛΑΣ7/12/2025 13:45΄3ο χλμ Επαρχ. Οδού Σκύδρας-Βέροιας (Τελωνείο Σκύδρας)  
ΠΕΛΛΑΣ9/12/2025Λεωφόρος Ξενιτίδη, Αριδαία  
ΠΕΛΛΑΣ8/12/2025 12:00Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Θεσσαλονίκης (Κόμβος Μεσημερίου)  
ΠΙΕΡΙΑΣ1/12/2025
Αιγίνιο
(έμπροσθεν του Δημοτκού γηπέδου Αιγινίου)		  
ΠΙΕΡΙΑΣ9/12/2025Νότιος Α/Κ Κατερίνης (χ/θ 434,203)  
ΠΙΕΡΙΑΣ05/12/2025 09.00Διασταύρωση των οδών Ν. Δίκα και Μουσών (προέκταση Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, άνωθεν της σήραγγάς Τ4)  
ΠΙΕΡΙΑΣ8/12/2025Α/Κ Εφέσου (Χ/Θ 427+203)  
ΚΙΛΚΙΣ01/12/2025, 18:00Τελωνείο Ευζώνων  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ9/12/202536ο χλμ. Επ. Οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας (Σηματοδότες Νικήτης)  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1/12/2025Γεωργικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου 
ΣΕΡΡΩΝ03-12-2025 18:30'Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα  
ΣΕΡΡΩΝ05-12-2025 12.53411,6ο χλμ Εγνατίας-Οδού (Α/Κ Κερδυλλίων)Από 11:00 ώρα της 05-12-2025 αγρότες διακοπή κυκλοφορίας σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας.Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας από την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ6/12/2025 / 12:00Α/Κ Σιάτιστας Εγνατίας Οδού.Από 06-12-2025 και ώρα 13:00 διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και στα δύο ρεύματαΗ κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
ΦΛΩΡΙΝΑΣ02-12-2025 / 13:10Α/Κ Φιλώτα (40ο χλμ Ν.Ε.Ο. Φλώρινας - Κοζάνης) 40o.62'65.62"N , 21o.71'76.69"E Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ04-12-2025 / 13:00Παλαιό Τελωνείο Νίκης -Φλώρινας 40o.91'30.31"N , 21o.41'84.69"E Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
(Διασταύρωση Καλπακίου Ιωαννίνων)		0Κυκλοφορία οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
ΑΡΤΑΣ7/12/2025 13:00Ιόνια Οδός
(Α/Κ Άρτας)		Από την 13:00 ώρα της 07-12-2025 διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό (Α/Κ Άρτας) και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Εκτροπές στον Α/Κ Άρτας στο ρευμα προς Ιωάννινα και στον Α/Κ Φιλιππιάδας στο ρεύμα προς Αντίρριο.		Κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 24ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων
(Δ.Ε. Λούρου)		 Κυκλοφορία οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ(30-11-2025)Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (348 χ/θ)Α) ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 05-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε., ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
I) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΛΑΡΙΣΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:
- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
II) - ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ & ΑΘΗΝΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε., ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ.Θ. 331+686 ΤΟΥ ΠΑ.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ, ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑ.Θ.Ε.
III) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ Ι.Κ.Ε.Α.) ΘΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ.Θ. 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ –ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ, Η ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.		 
ΛΑΡΙΣΑΣ(05-12-2025)ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΝΤΙΝΑ "Ο ΖΑΧΟΣ"
(Π.Ε.Ο.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ)		ΣΗΜΕΡΑ (09-12-2025) ΚΑΙ ΑΠΟ THN 13.00΄ ΩΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 17.15΄ ΩΡΑ ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 14.200 ΕΩΣ Χ.Θ. 15.600. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ)  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(04-12-2025)Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΠΟ THN 11.00΄ ΩΡΑ TOY ΣΑΒΒΑΤΟY (06-12-2025) ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ (Χ/Θ 297+412) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ.		 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ(03-12-2025)ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65
ΔΙΟΔΙΑ ΛΟΓΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).		 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(30-11-2025)ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65
ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		Α. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Β. ΑΠΟ ΤΗΝ 16:15 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ-ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ.
Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ 11:45 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ–ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ E-65.
Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (Χ/Θ 97,3) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε65, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ Ε65 ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟ ΤΟΥ Ε65 ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ).
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).

 

thessalia

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ09/12/2025 12.00Λιβαδοχώρι Λήμνου

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ