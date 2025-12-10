Κλειστοί δρόμοι από μπλόκα: Χάρτης ανά περιοχή με τους δρόμους που είναι αποκλεισμένοι

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικούς δρόμους αλλά και λιμάνια ή αεροδρόμια, να είναι αποκλεισμένα. Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται καταγραφή όλων των δρόμων, ανά περιοχή, που είναι κλειστοί και είτε είναι αποκλεισμένοι είτε η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|09-12-2025/17:00
|Πλατεία Κατταβιάς Νότιας Ρόδου
|-
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|05-12-2025/11:40
|Θήβα Βοιωτίας,
89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Θηβών)Θήβα Βοιωτίας,
89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Θηβών)
|Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από 107,300 χ/θ (Α/Κ Ακραιφνίου) έως 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Ε.Ο. Ακραιφνίου - Αλιάρτου, Λιβαδειάς Θηβών και Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως 101,000 χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Θηβών - Χαλκίδας, Λιβαδειάς-Θηβών & Περιφ. οδού Αλιάρτου.
|πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή της κυκλοφορίας.
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|07-12-2025/ 12:05
|Ερυθρές Βοιωτίας,
35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών)Ερυθρές Βοιωτίας,
35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών)
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|07-12-2025/ 11:50
|Κάστρο Βοιωτίας,
115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου)Κάστρο Βοιωτίας,
115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου)
|Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα προς Αθήνα από την 125,770 χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου αυτ/μου Α.Θ.Ε., Ε.Ο. Κάστρου - Λιβαδειάς, Λιβαδειάς Θηβών, Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065 χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς - Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.
|πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή.
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|08-12-2025/ Πρωινές ώρες
Σχηματάρι Βοιωτίας, οδός
Οινόης
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|05-12-2025/ 14:00 & εκ νέου 08-12-2025/ 15:00
|Ιστιαία Ευβοίας, Πλησίον χώρου Λαϊκής Αγοράς
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|06-12-2025/ 08.30
|Κήρινθος Ευβοίας 59η χ/θ Ε.Ο. Χαλκίδας - Αιδηψού
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|07-12-2025/
Απογευματινές ώρες07-12-2025/
Απογευματινές ώρες
|Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας,
συμβολη οδών Αθηνας και ΦάρουΒαθύ Αυλίδας Ευβοίας,
συμβολη οδών Αθηνας και Φάρου
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|07-12-2025/ 15.15
|Σκάλα Φθιώτιδας,
145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε
(Α/Κ Σκάλα Αταλάντης). Σκάλα Φθιώτιδας,
145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε
(Α/Κ Σκάλα Αταλάντης).
|Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
|πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή.
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|03-12-2025/ 10:45
|Δομοκός Φθιώτιδας,
32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας
(διασταύρωση Ομβριακής)Δομοκός Φθιώτιδας,
32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας
(διασταύρωση Ομβριακής)
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|06-12-2025/
13:2006-12-2025/
13:20
|Μπράλο Φθιώτιδας,
203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Μπράλου)Μπράλο Φθιώτιδας,
203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.
(Α/Κ Μπράλου)
|Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους - εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.) και στα δύο ρεύματα πορειας
ΚΡΗΤΗ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|7/12/2025 7:00
|ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΒΟΑΚ)
|Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΧΑΝΙΩΝ
|8/12/2025 7:00
|ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
|ΟΙ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|09/12/2025 10.00
|ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|8/12/2025 10:39
|ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|8/12/2025
Ώρα 07.00΄
|Πλευρικά Διόδια Κιάτου - Κόμβος Πετμεζά
|Αποκλεισμός των πλευρικών διοδίων για την είσοδο του Κιάτου
|Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς Κιάτο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς (είσοδος Ζευγολατιού και Ξυλοκάστρου),
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|30/11/2025
Πρωινές ώρες
|Σταθμός Ο.Σ.Ε. Μεσσήνης
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|8/12/2025
Ώρα 19.00΄
|Δ.Κ. Χανδρινού Δήμου Πύλου Νέστορος
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|09/12/2025
Ώρα 12.00΄
|Τ.Κ. Κάψια Δήμου Τρίπολης
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|08/12/2025
Ώρα 11.45΄
|Κόμβος Μαλαχιά
(3ο χλμ Π.Ε.Ο. Άργους – Κορίνθου)
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥΣ ΟΔΟΥΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
|ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
|3/12/2025
|ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11,5 χλμ ΜΕ Επ.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΒΟΝΙΤΣΑ)
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΑΧΑΙΑ
|8/12/2025
|ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ + ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ)
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ 13:15 - ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ - ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ ΜΕΣΩ Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΈΞΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΟΒΡΥΑΣ
|ΑΧΑΙΑ
|9/12/2025
|Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ Χ/Θ 22
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΗΛΕΙΑΣ
|3/12/2025
|Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΝΑΚΙΑ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΗΛΕΙΑΣ
|8/12/2025
|Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΣΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΑΙΤΩΛΙΑΣ
|6/12/2025
|ΔΙΟΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΒΑΡΑ
|ΑΙΤΩΛΙΑΣ
|6/12/2025
|ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΡΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|ΑΙΤΩΛΙΑΣ
|7/12/2025
|24 Χ/Θ ΝΈΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|1/12/2025 (ΩΡΑ 11.25)
|Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ)
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
|Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 486 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ - ΚΥΜΙΝΑ - ΜΑΛΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ 483 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|05/12/2025 (ΩΡΑ 11.35)
|ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.
|Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ) ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ. ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|1/12/2025
|Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ)
|ΌΧΙ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|06/12/2025 (ΩΡΑ 14.25)
|ΔΕΡΒΕΝΙ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ)
|ΌΧΙ
|ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|Δ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|05-12-2025 11:00:00 πμ
|ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|Δ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
|02-12-2025/ 18:15΄
|Σ.Σ.Δ. ΚΗΠΩΝ
|Aπό 11:35 ώρα της 09-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας εισόδου και εξόδου φορτηγών από Τουρκία, πλην όσων μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.
Κίνηση Ι.Χ.Ε. και λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά.
|Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ
|01-12-2025/ 06:00΄
|4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|02-12-2025/ 06:15΄
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
|Από 10.00' ώρα της 04-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης
|Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
|5-12-2025/
12.30΄
|Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|Από 12.10' ώρα της 08-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Κομοτηνή. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης
|Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
|5-12-2025/
14.00
|Δ/ΣΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
|5-12-2025/
14.00
|Α/Κ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΦΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ
Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
|02-12-2025/ 11:15΄
|15ο χλμ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
|Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
|03-12-2025/ 11:15΄
|16ο χλμ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
|Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
|Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
|04-12-2025/ 11.00
|50ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, Δ/ΣΗ OXΥΡΟΥ
|Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|03/12/2025, 10:15
|Α/Κ Νησελίου (276 χλμ Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων,ρεύμα προς Βέροια)
|Από την 10:15΄ ώρα της 03-12-2025 διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία οδό (ρεύμα προς Βέροια). Έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 2502/2/1347 από 03-12-2025 Απόφαση Δ/ντη Δ.Α. Ημαθίας.
|Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας γίνεται εκτροπή των οχημάτων από την παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας.
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|02/12/2025, 10:00
|Α/Κ Κουλούρας Ημαθίας
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|12:45:00 ΜΜ
|Επ. Ο Βεροιας-Σκύδρας (Διασταύρωση Σ.Σ. Νάουσας Ημαθίας)
|ΠΕΛΛΑΣ
|02/12/2025, 10.00
|Άρνισσα Έδεσσας, κόμβος «Αλυσίδα»
18ο χλμ. Ε.Ο. Έδεσσας-Φλώρινας
|ΠΕΛΛΑΣ
|02/12/2025, 12.00
|62,5 χλμ Ε.Ο. Έδεσσας-Θεσσαλονίκης, κόμβος Γυψοχωρίου
|ΠΕΛΛΑΣ
|7/12/2025 13:45΄
|3ο χλμ Επαρχ. Οδού Σκύδρας-Βέροιας (Τελωνείο Σκύδρας)
|ΠΕΛΛΑΣ
|9/12/2025
|Λεωφόρος Ξενιτίδη, Αριδαία
|ΠΕΛΛΑΣ
|8/12/2025 12:00
|Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Θεσσαλονίκης (Κόμβος Μεσημερίου)
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|1/12/2025
Αιγίνιο
(έμπροσθεν του Δημοτκού γηπέδου Αιγινίου)
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|9/12/2025
|Νότιος Α/Κ Κατερίνης (χ/θ 434,203)
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|05/12/2025 09.00
|Διασταύρωση των οδών Ν. Δίκα και Μουσών (προέκταση Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, άνωθεν της σήραγγάς Τ4)
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|8/12/2025
|Α/Κ Εφέσου (Χ/Θ 427+203)
|ΚΙΛΚΙΣ
|01/12/2025, 18:00
|Τελωνείο Ευζώνων
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|9/12/2025
|36ο χλμ. Επ. Οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας (Σηματοδότες Νικήτης)
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|1/12/2025
|Γεωργικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου
|ΣΕΡΡΩΝ
|03-12-2025 18:30'
|Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα
|ΣΕΡΡΩΝ
|05-12-2025 12.53
|411,6ο χλμ Εγνατίας-Οδού (Α/Κ Κερδυλλίων)
|Από 11:00 ώρα της 05-12-2025 αγρότες διακοπή κυκλοφορίας σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας.
|Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας από την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|6/12/2025 / 12:00
|Α/Κ Σιάτιστας Εγνατίας Οδού.
|Από 06-12-2025 και ώρα 13:00 διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και στα δύο ρεύματα
|Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|02-12-2025 / 13:10
|Α/Κ Φιλώτα (40ο χλμ Ν.Ε.Ο. Φλώρινας - Κοζάνης) 40o.62'65.62"N , 21o.71'76.69"E
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|04-12-2025 / 13:00
|Παλαιό Τελωνείο Νίκης -Φλώρινας 40o.91'30.31"N , 21o.41'84.69"E
|Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικα.
ΗΠΕΙΡΟΣ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|33ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
(Διασταύρωση Καλπακίου Ιωαννίνων)
|0
|Κυκλοφορία οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
|ΑΡΤΑΣ
|7/12/2025 13:00
|Ιόνια Οδός
(Α/Κ Άρτας)
|Από την 13:00 ώρα της 07-12-2025 διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό (Α/Κ Άρτας) και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
Εκτροπές στον Α/Κ Άρτας στο ρευμα προς Ιωάννινα και στον Α/Κ Φιλιππιάδας στο ρεύμα προς Αντίρριο.
|Κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|24ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων
(Δ.Ε. Λούρου)
|Κυκλοφορία οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΓΗΠΕΔΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
|0
|0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|(30-11-2025)
|Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (348 χ/θ)
|Α) ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 05-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε., ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
I) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΛΑΡΙΣΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:
- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
- ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ/Θ 331+686 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
II) - ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ & ΑΘΗΝΑ, ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ/Θ 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.Α.Θ.Ε., ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ (Χ.Θ. 331+686 ΤΟΥ ΠΑ.Θ.Ε.), ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΒΟΛΟΥ, ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Χ/Θ 314+020 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.), ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑ.Θ.Ε.
III) ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α/Κ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ Ι.Κ.Ε.Α.) ΘΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α/Κ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (Χ.Θ. 352+918 ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ –ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΚΙΛΕΛΕΡ, Η ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|(05-12-2025)
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΝΤΙΝΑ "Ο ΖΑΧΟΣ"
(Π.Ε.Ο.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ)
|ΣΗΜΕΡΑ (09-12-2025) ΚΑΙ ΑΠΟ THN 13.00΄ ΩΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 17.15΄ ΩΡΑ ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 14.200 ΕΩΣ Χ.Θ. 15.600. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ.
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ)
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|(04-12-2025)
|Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΑΠΟ THN 11.00΄ ΩΡΑ TOY ΣΑΒΒΑΤΟY (06-12-2025) ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α/Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ (Χ/Θ 297+412) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ–Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ.
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|(03-12-2025)
|ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65
ΔΙΟΔΙΑ ΛΟΓΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|(30-11-2025)
|ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε-65
ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|Α. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:30 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65, ΑΠΟ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Β. ΑΠΟ ΤΗΝ 16:15 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ-ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΜΑ.
Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ 11:45 ΩΡΑ ΤΗΣ 30-11-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ–ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ E-65.
Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ 12:40 ΩΡΑ ΤΗΣ 03-12-2025 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (97,4 Χ/Θ) ΕΩΣ ΤΟΝ Α/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (Χ/Θ 97,3) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε65, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ Ε65 ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ:
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (Χ/Θ 72,3) - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟ ΤΟΥ Ε65 ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ).
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ A/K ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε65:
Α/Κ ΣΟΦΑΔΩΝ (72,3 Χ/Θ) ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (111,4 Χ/Θ).
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|09/12/2025 12.00
|Λιβαδοχώρι Λήμνου
