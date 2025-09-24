Αναστάτωση για τους επιβάτες το πρωί της Τετάρτης (24/09) καθώς έκλεισε προσωρινά ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός».
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπάρχει τεχνική βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες.
Οι συρμοί διέρχονται από το σταθμό χωρίς στάση.
Στον σταθμό ηχεί δυνατά ο συναγερμός ενώ είναι έντονη η οσμή καμένου
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:
