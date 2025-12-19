Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλειστά και στις δύο κατευθύνσεις τα διόδια των Μαλγάρων

Κλειστά παραμένουν τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με εξαίρεση ένα δίωρο άνοιγμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά τις 5 το απόγευμα, όταν έκλεισε ο κόμβος της Χαλκηδόνας στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Σε συνεννόηση με την Τροχαία, οι αγρότες άνοιξαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η αυξημένη κίνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι παράδρομοι από τον κόμβο της Χαλάστρας με κατεύθυνση προς Αθήνα και από τον κόμβο των Κυμίνων προς Θεσσαλονίκη παραμένουν ανοιχτοί και δεν περιλαμβάνονται στους αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, μόλις ανοίξει ο κόμβος της Χαλκηδόνας, θα κλείσει εκ νέου το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, ώστε να παραμείνουν κλειστά και τα δύο ρεύματα έως την Τρίτη. Από τότε και ενόψει των Χριστουγέννων, θα ανοίξουν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο, τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση προς την Αστυνομία να απομακρύνει τις κλούβες από την Τρίτη και μετά, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Στους Ευζώνους, παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, τόσο προς όσο και από τη Βόρεια Μακεδονία, για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. Ωστόσο, επιτρέπεται η διέλευση σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, καθώς και σε οχήματα που μεταφέρουν ασθενείς ή άτομα με αναπηρία.

Στο Δερβένι πραγματοποιήθηκε σήμερα μεσημέρι ωριαίος αποκλεισμός. Για αύριο, οι αγρότες προσανατολίζονται, σε συντονισμό με εκείνους της Χαλκηδόνας, να μεταβούν στα διόδια του Ωραιοκάστρου, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες από τις 13:00 έως τις 15:00, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Τέλος, στο Δερβένι εξετάζεται το ενδεχόμενο την Κυριακή να διανεμηθούν τρόφιμα και τοπικά αγροτικά προϊόντα στους οδηγούς που θα κινούνται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σάμος: Μπλόκο αγροτών στο Κοκκάρι

Μαζική ήταν η συμμετοχή αγροτών από την Ανατολική και τη Δυτική Σάμο, οι οποίοι προχώρησαν σε μπλόκο στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβάσου, στο ύψος του Κοκκαρίου. Ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις 15:00, με εξαίρεση περίπου μία ώρα κατά την οποία δόθηκε προσωρινά στην κυκλοφορία για τη διέλευση οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλευρό των αγροτών τάχθηκαν το Εργατικό Κέντρο Σάμου, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, το Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης του νησιού, καθώς και πολίτες, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις διεκδικήσεις των παραγωγών.

Οι αγρότες ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των προϊόντων τους. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.