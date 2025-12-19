«Κλήρωσε» η φορολοταρία Νοεμβρίου: Δείτε αν κερδίσατε τα 50.000 ευρώ

Κληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία σήμερα (19/12) η οποία αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά τον Νοέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, στη φορολοταρία του Δεκεμβρίου κληρώθηκε ένας τυχερός που κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 τυχεροί που κερδίζουν από 20.000 ευρώ έως 1.000 έκαστος.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ, συνδεόμενοι με κωδικούς Taxis. Στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Φορολοταρία: Τα ποσά που κληρώνονται

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.