Μενού

Κλήρωσε η Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε τις 100.000 ευρώ

Από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί που κληρώθηκαν σήμερα 23/12 στην mega Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ.

Reader symbol
Newsroom
KARTA-POS
Πληρωμή με κάρτα | Pexels
  • Α-
  • Α+

Από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί που κληρώθηκαν σήμερα 23/12 στην mega Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία αναθέτει λαχνούς με βάση τις δαπάνες με τραπεζική κάρτα.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Σε διαφορετικό χρόνο θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ