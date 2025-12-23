Κλήρωσε η Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε τις 100.000 ευρώ

Από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί που κληρώθηκαν σήμερα 23/12 στην mega Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία αναθέτει λαχνούς με βάση τις δαπάνες με τραπεζική κάρτα.
Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Σε διαφορετικό χρόνο θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.
Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς
- Σκορδά σε Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις και μένα και το κανάλι - Κριτική κάνω»
- Παπαδόπουλος: «Tο έμαθα από την τηλεόραση» - Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυση
- Ελληνίδα έπεσε θύμα «ερωτικού» απατεώνα στην Τουρκία – Της άρπαξε 60.000 ευρώ
- Η Οδύσσεια της «Marvel»: Ο κόσμος είδε την περικεφαλαία του Αγαμέμνονα και τώρα μισεί τον Νόλαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.