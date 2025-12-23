Κλήρωσε η Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε τις 100.000 ευρώ

Από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί που κληρώθηκαν σήμερα 23/12 στην mega Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία αναθέτει λαχνούς με βάση τις δαπάνες με τραπεζική κάρτα.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Σε διαφορετικό χρόνο θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς