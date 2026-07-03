Κλήρωση Eurojackpot 03/07/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (03/07), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 243 του Eurojackpot είναι οι εξής: 4, 9, 20, 25, 28 και 1, 3.